В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну

В рамках миссии стоимостью $1,5 млн на Луну доставят произведенную в Украине технику для научных исследований. До этого технику на Луну доставляли только США, Китай и РФ.

Запуск осуществит британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком. Об этом сам Танасюк рассказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну", - сказал он.

Миссия доставит на Луну камеры и радиационные сенсоры, изготовленные украинскими инженерами и протестированные компанией совместно с Конструкторским бюро "Южное", Научно-производственным предприятием "Меридиан" им. Королева, предприятием "Экотест" и "ТитанЕра".

"Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну", - добавил Танасюк.

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Spacebit - частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.