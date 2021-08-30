В ЕС призвали Россию освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и расследовать похищения активистов

Представительство Европейского союза в Украине призвало Россию расследовать случаи насильственных исчезновений в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице делегации в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Мы призываем Россию освободить всех политических заключенных, незаконно содержащихся в Крыму, добросовестно расследовать случаи похищений политических активистов. Россия, прекрати незаконную аннексию", - сказано в заявлении.

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Как сообщалось, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, с начала российской оккупации минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей.

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В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной "администрации" к исчезновениям.