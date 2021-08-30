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В договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление в НАТО страны во время войны на ее территории, - Винников

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В договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление в НАТО страны во время войны на ее территории, - Винников
В Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории.

Об этом глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - отметил дипломат.

Он также отметил, что в Альянсе заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для НАТО.

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Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.

"Что касается практических шагов - после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze - крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - сказал Винников.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Такое впечатление, что эти люди рассматривают вопрос вступления в НАТО с позиции покупателя, который заполнив анкету, ожидает дисконтную карточку в супермаркете!
    Ведь он сделал покупку и заполнил анкету, где же дисконтная карта?!
    Для Европы, принять Украину в НАТО сейчас, это автоматически означает принять участие в войне!
    Никто и никогда не будет искать проблем на свою голову и до лампочки, что там в уставе НАТО написано про критерии вступления.
    Даже страны, которые всегда поддерживают Украину, не проголосуют за то, что бы принять ее в НАТО.
  • Ksenia VB
    Європейці подивились на зеленського і сказали - допоки у вас ОЦЕ, про НАО не мрійте.
    пс. Зі штатів гостювала делегація, поїхала з висновками - тут немає з ким розмовляти.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Более чем странное условие---не иметь конфликтов для вступления в блок коллективной безопасности. В том то и дело, что имея конфликт очень нуждаются в коллективной гарантии и безопасности! А когда подобного нет---так и не сильно нужно. Лицемерие более чем. Рынок сбыта нужен кацапский ЕС. И ничего иного. Туда сколько не при---умнут всё. В этом и туфта момента для нас конечно. Пора востанавливать тактическое ЯО. И быстро. И можно. И есть пока кому.
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