Главные новости 30 августа: скандал с пьяным ДТП Трухина, Зеленский улетел в США

"Слуга народа" Трухин попал в пьяное ДТП, а потом новость об этом исчезла с 30 сайтов, встречу с Байденом ещё раз перенесли, но Зеленский уже летит в США, Украина за день завоевала на Паралимпиаде 11 медалей, - главные новости 30 августа.

Пьяное ДТП "слуги народа" Трухина

Скандал дня. В ДТП под Киевом нардеп "СН" Александр Трухин попал еще 23 августа, травмы получили 6 человек. Настоящим скандалом это стало, когда более 30 интернет-СМИ сначала опубликовали, а потом удалили новость об аварии. По данным "Детектор медиа", за удаление новости редакции получили по $200. При этом есть видеозапись аварии, и даже не одна, а целых две. Дело расследует полиция и, по данным СМИ, полицейские на месте записали, что за рулём был не Трухин. Журналисты тем временем вспомнили, что бывшая жена Трухина Ксения Мартынова, дочь партнёра Коломойского Алексея Мартынова, в 2009 году на смерть сбила 62-летнюю женщину. Мартынова на свободе и по-прежнему водит автомобиль.

Зеленский улетел в США

Встреча Зеленского и Байдена состоится не 31 августа, а 1 сентября. Её перенесли во второй раз: изначально планировалось, что президенты встретятся 30 августа. Причина переноса - события в Афганистане. Президент уже вылетел в США, после посещения Вашингтона он отбудет в Калифорнию.

Спецоперация: украинцы эвакуировали из Кабула афганских переводчиков

-В Киев из Кабула вывезли 19 работавших с канадскими военными переводчиков и членов их семей, далее они отправятся в Канаду. Эвакуировать этих людей не смогли ни канадские военные, ни Госдеп США. Справились только украинцы.

Материалы дела об Иловайской трагедии рассекретят

С запросом об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к СБУ. "Мы рассекретим материалы, их 70 томов. Мы обратились инициировано к СБУ для того, чтобы рассекретили 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, донесения, информационные бюллетени и так далее", - сказала Венедиктова. Она добавила, что после этого расследование приобретет "другую картину".

Лавров заступился за Сталина

Глава МИД России заявил, что попытки изобразить Сталина главным злодеем своего времени - это "атака на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны".

11 медалей за день

Украинские спортсмены завоевали 30 августа на Паралимпиаде 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Таким образом, всего с начала соревнований у нашей сборной уже 54 награды.

Получивший сегодня серебро легкоатлет Игорь Цветов отказался фотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России. Россиянам пришлось фотографироваться друг с другом.

Отечественная миссия на Луну

Полет собирается осуществить британская частная компания, основанная украинцем. Миссия доставит на Луну технику для научных исследований, изготовленную украинскими инженерами. Ранее технику на этот спутник Земли доставляли только США, Россия и Китай. Полет запланирован на 2022 год.