Новости • Агрессия России против Украины

Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ"

3 32134
Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ"
Вооруженные формирования Российской Федерации 30 августа обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТУ.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что украинские военные ответили огнем, а о действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким павшего защитника.

Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ Північ 01

Топ комментарии

  • Amber
    Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

    Смерть рашофашистам на нашій землі 😡
  • mrSmith
    Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2756
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Смерть рашистким оккупантам!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости