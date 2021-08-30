Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ"

Вооруженные формирования Российской Федерации 30 августа обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТУ.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что украинские военные ответили огнем, а о действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

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Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким павшего защитника.