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В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями

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В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями
Серебряный призер Паралимпиады из Украины Игорь Цветов мог отказаться от традиционного фотографирования с завоевавшими золото и бронзу россиянами из-за коронавирусных ограничений.

Об этом российскому государственному агентству ТАСС заявили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР), передает Цензор.НЕТ.

Россиянин Дмитрий Сафронов 30 августа с мировым рекордом (11,39 секунды) стал лучшим в беге на 100 м в классе Т35 (нарушения координации). Во время церемонии награждения прибежавший вторым Цветов отказался от традиционной общей фотографии с участием призеров.

"Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почета и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", - сказали в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День на Паралимпиаде: Украина завоевала 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали

Напомним, 30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов на церемонии награждения после завоевания серебряной медали Паралимпиады отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
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  • 18c49ed2
    Он в отличие от "какая разница" и "спорт вне политики" хорошо помнил о погибших побратимах спортсменах.

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  • Olga A 6130c05e
    Браво!!!
    Прекрасное фото!
    Игорь Цветов может гордиться не только своей медалью, но и наличием совести и патриотизма!
    И ему не стыдно будет показать это фото своим детям и внукам!
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