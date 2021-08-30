В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями

Серебряный призер Паралимпиады из Украины Игорь Цветов мог отказаться от традиционного фотографирования с завоевавшими золото и бронзу россиянами из-за коронавирусных ограничений.

Об этом российскому государственному агентству ТАСС заявили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР), передает Цензор.НЕТ.

Россиянин Дмитрий Сафронов 30 августа с мировым рекордом (11,39 секунды) стал лучшим в беге на 100 м в классе Т35 (нарушения координации). Во время церемонии награждения прибежавший вторым Цветов отказался от традиционной общей фотографии с участием призеров.

"Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почета и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", - сказали в пресс-службе.

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Напомним, 30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов на церемонии награждения после завоевания серебряной медали Паралимпиады отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России.