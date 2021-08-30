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Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

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Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"
Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американского военного контингента из Афганистана, заявил, что Пентагону следует либо отобрать у талибов захваченное американское оружие, либо уничтожить его.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Трамп отметил, что "необходимо запросить немедленное возвращение США всего (военного. - Ред.) снаряжения и, на которое мы истратили $85 млрд".

"Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан. - Ред.) с демонстрируя весомую военную силу и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - добавил Трамп.

По его словам, администрация Байдена в Афганистане действовала "глупо".

"Никогда в истории выход из войны не проводился настолько плохо или некомпетентно, как при администрации Байдена в ситуации с Афганистаном", - говорится в заявлении Трампа.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Напоминаю, что эта }{уйловская подстилка и подписала вывод войск США из Афгана в пожарном порядке. Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 5989
  • Зэлэный_Змий
    Погодите, Трампа давно уже у руля нет. Если это он подписал вывод войск, то 1) на термин "пожарный порядок" это как-то не тянет, бо прошло куча времени. 2) даже если он предписал вывести войска вот так вот резко, то почему это не откорректировали при Байдене?
    З.Ы. (не то, чтобы я фанат Трампа, но просто как-то не сходится).
  • Odessa_1232
    Ну Европе как бы срать на это, они вот кацапам продались, все кроме прибалтов поляков и бритов
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