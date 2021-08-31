15-летняя девочка умерла во время выступления на сцене в лагере на Херсонщине
Об этом сообщили на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", которому принадлежит лагерь, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 августа. Девочка выступала на сцене вместе с другими детьми и внезапно потеряла сознание.
"Медицинские работники лагеря сразу оказали девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали карету скорой медицинской помощи из г. Геническа. Чтобы не терять время на ожидание "скорой" из города, медики решили транспортировать ребенка в больницу каретой "скорой" предприятия, которая в летний период всегда дежурит в лагере отдыха. К сожалению, реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли", - сказано в сообщении.
По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.
При этом, согласно медицинской справке, которую перед отдыхом должны получить все дети, проблем со здоровьем и рекомендаций врача об ограничениях физической активности у подростка не было.
Педагоги говорят, что девушка была активной и инициативной, лидером, капитаном отряда. Участвовала во всех лагерных мероприятиях и часто сама придумывала интересные развлечения для детей.
По факту смерти ребенка в лагере проводят специальное расследование.