15-летняя девочка умерла во время выступления на сцене в лагере на Херсонщине

Девочка потеряла сознание во время выступления на сцене в детском лагере "Буревестник" в поселке Лазурное Херсонской области. Медики забрали ее в больницу, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Об этом сообщили на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", которому принадлежит лагерь, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 августа. Девочка выступала на сцене вместе с другими детьми и внезапно потеряла сознание.

"Медицинские работники лагеря сразу оказали девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали карету скорой медицинской помощи из г. Геническа. Чтобы не терять время на ожидание "скорой" из города, медики решили транспортировать ребенка в больницу каретой "скорой" предприятия, которая в летний период всегда дежурит в лагере отдыха. К сожалению, реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли", - сказано в сообщении.

Читайте: Девочка умерла от травм, полученных в результате ДТП на Львовщине, еще три человека госпитализированы, - полиция

По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.

При этом, согласно медицинской справке, которую перед отдыхом должны получить все дети, проблем со здоровьем и рекомендаций врача об ограничениях физической активности у подростка не было.

Педагоги говорят, что девушка была активной и инициативной, лидером, капитаном отряда. Участвовала во всех лагерных мероприятиях и часто сама придумывала интересные развлечения для детей.

Смотрите: Зверское убийство девушки под Кропивницким: полиция задержала 16-летнего местного жителя. ВИДЕО

По факту смерти ребенка в лагере проводят специальное расследование.