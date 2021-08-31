Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ

Россия не рассматривает Украину как угрозу и считает украинцев братским народом.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ - это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется, - сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что это творение, планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги". Министр также рассказал, что его мама, которая родилась в Орловской области, после раскулачивания вместе с семьей уехала в Луганскую область.

Шойгу выразил надежду, что ситуация на Украине когда-то поменяется, "и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно".

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