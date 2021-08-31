Российскому дипломату не дали визу в Эстонию
Об этом сообщает МИД Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"По дипломатическому обычаю, высылка дипломата встречает взаимность. В этом случае Министерство иностранных дел хочет покончить с ситуацией и надеется, что, несмотря на свои асимметричные действия, Российская Федерация воздержится от дальнейшего обострения ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эстония заинтересована в добрых и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, однако для этого нужна такая же настрой со стороны России.
7 июля российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, обвинив его в "проведении шпионской операции".
В ответ 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Эстонии.
В связи с этим во вторник, 3 августа МИД России объявил сотрудника посольства Эстонии персоной нон грата.