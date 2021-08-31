Муженко требует от Венедиктовой опровергнуть слова о том, что он якобы не приходит на допрос. ДОКУМЕНТ
Свою позицию Муженко озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Он процитировал слова Венедиктовой, которая накануне заявила в телеэфире, что Муженко якобы уже полгода не приходит на допросы, хотя "сказал, что вернется".
"Я ни разу не прерывал допросы до их завершения, не был уведомлен, что меня ждут на допрос, и не говорил, что "вернусь", поскольку всегда готов давать показания и способствовать следствию в установлении истины ради объективного расследованию событий, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - написал Муженко.
Экс-глава Генштаба хочет, чтобы генпрокурор опровергла свои слова.
"Выражаю также искреннюю надежду, что честь, достоинство в Украине, репутация офицера Вооруженных Сил Украины имеют конституционные гарантии признаваться высшей ценностью, а госпожа Ирина исправит эту досадную ошибку таким же образом", - написал он.