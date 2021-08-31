Муженко требует от Венедиктовой опровергнуть слова о том, что он якобы не приходит на допрос. ДОКУМЕНТ

Экс-глава Генштаба Виктор Муженко утверждает, что готов давать показанию и требует, чтобы генпрокурор Ирина Венедиктова опровергла порочащие его честь слова.

Свою позицию Муженко озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он процитировал слова Венедиктовой, которая накануне заявила в телеэфире, что Муженко якобы уже полгода не приходит на допросы, хотя "сказал, что вернется".

"Я ни разу не прерывал допросы до их завершения, не был уведомлен, что меня ждут на допрос, и не говорил, что "вернусь", поскольку всегда готов давать показания и способствовать следствию в установлении истины ради объективного расследованию событий, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - написал Муженко.

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Экс-глава Генштаба хочет, чтобы генпрокурор опровергла свои слова.

"Выражаю также искреннюю надежду, что честь, достоинство в Украине, репутация офицера Вооруженных Сил Украины имеют конституционные гарантии признаваться высшей ценностью, а госпожа Ирина исправит эту досадную ошибку таким же образом", - написал он.

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