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Муженко требует от Венедиктовой опровергнуть слова о том, что он якобы не приходит на допрос. ДОКУМЕНТ

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Муженко требует от Венедиктовой опровергнуть слова о том, что он якобы не приходит на допрос. ДОКУМЕНТ
Экс-глава Генштаба Виктор Муженко утверждает, что готов давать показанию и требует, чтобы генпрокурор Ирина Венедиктова опровергла порочащие его честь слова.

Свою позицию Муженко озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он процитировал слова Венедиктовой, которая накануне заявила в телеэфире, что Муженко якобы уже полгода не приходит на допросы, хотя "сказал, что вернется".

"Я ни разу не прерывал допросы до их завершения, не был уведомлен, что меня ждут на допрос, и не говорил, что "вернусь", поскольку всегда готов давать показания и способствовать следствию в установлении истины ради объективного расследованию событий, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - написал Муженко.

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Экс-глава Генштаба хочет, чтобы генпрокурор опровергла свои слова.

"Выражаю также искреннюю надежду, что честь, достоинство в Украине, репутация офицера Вооруженных Сил Украины имеют конституционные гарантии признаваться высшей ценностью, а госпожа Ирина исправит эту досадную ошибку таким же образом", - написал он.

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Топ комментарии

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    И по поводу вчерашнего шоу на Г+Г



    Дмитро "Калинчук" Вовнянко
    Генеральний прокурор Венедиктова заявила, що Генеральна прокуратура розсекретить всі матеріали, що стосуються битви під Іловайськом у серпні 2014 р. Про це пані генпрокурор заявила під час зустрічі з родичами загиблих і пропалих без вісті учасників Іловайської битви.
    Без перебільшення, це грандіозний намір! Ба більше, я вже мрію прочитати розсекреченні дані!!!
    Наприклад, такі. Я хочу прочитати стенограму наради у кабінеті заступника ДніпроОДА Геннадія Корбана від 5 серпня 2014 р. за участі самого Корбана, генерала Хомчака, командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези, Філоненка та журналіста Бутусова. Бо саме там було прийняте рішення штурмувати Іловайськ - в кількох інтерв'ю про це розповів сам Корбан.
    А ще я хочу прочитати зміст наказів штабу АТО про наступ на Іловайськ. Бо наразі опубліковані два накази. Про передачу 40-го бату «Кривбас» із Сектору Д у Сектор Б. І про наказ бату «Кривбас» наступати на Іловайськ. І все. Жодного слова про бати «Донбас», «Азов», «Дніпро-1», «Шахтарськ»… Про 39-й бат «Дніпро-2» і про підрозділи 51-ї бригади - теж нуль інформації. А всі вони були під Іловайськом. Це відомо від багатьох учасників.
    А ще мені буде до сказу цікаво дізнатися, як так сталося, що взводи бату «Азов» з Іловайська пішли, а їх за те навіть не пожурили?! Вони ж типу наказ порушили? Чи був наказ на виведення? Ой, а його можна буде прочитати? А може і наказу на наступ на Іловайськ не було? А чому?
    Окремо мені буде неймовірно цікаво дізнатися про мету операції наступу на Іловайськ. Ні, не оте загально відоме «звільнюючи українську землю», а приземлено. Отак як пишуть в наказах «Силами кількох рот, з метою «таке-то-таке-то» такого числа опанувати місто, з метою…»
    Я, чорт забирай, хочу знати: хто замислив наступ на Іловайськ і навіщо? Я хочу прочитати ґрунтовне спростування тези про те, що на Іловайськ наступали з метою опанувати Зугрес і захопити Зуївську ТЕС. Опанування якої загонами, наближеними до олігарха Коломойського, робило його некоронованим королем Донбасу. Я хочу побачити, що це - неправда. Бо.
    На серпень 2014 р. ЗСУ замикали ТРИ оточення - біля Луганська, біля агломерацій Стаханов-Алчевськ і навколо Горлівки-Єнакієво. Іловайськ тоді у плани штабу АТО не ліз жодним боком. Навпаки, я маю відомості, що генералу Хомчаку, чиї війська опановували весь відрізок фронту від Ясинуватої до Кутейниково (включаючи Донецький аеропорт), тоді радили тримати рубежі та не влазити в жодні авантюри. Що на атаку силами 40-го бату на Іловайськ штаб АТО погодився виключно через те, що в той самий час виводили з оточення частини Сектору Д в районі Довжанська-Сніжного-Амвросіївки. Бо терміново треба було відволікти сили терористів ДиРи від ділянки прориву. І сталося це 5 серпня. Того самого 5 серпня, коли сталася нарада в кабінеті Корбана.
    І особливо я хочу мати відповідь на питання - а хто власне командував атакою на Іловайськ? Хто конкретно давав накази? А то, от розумієте?.. Навіть з опублікованих інтерв'ю відомо, що накази віддавав НЕ командувач Сектору Б генерал Хомчак, а перший заступник міністра МВС генерал Яровий. Ага-ага, отой, якого щойно відправили у відставку з відвальною у півмільйона гривень. Наразі опубліковано до біса свідчень про те, що батальйони МВС до Іловайська заводили керівники МВС - Чалован, Гриняк, Яровий тощо. Буде про це в опублікованих документах?
    Я сподіваюся, сильно сподіваюся, що буде. Бо інакше це буде черговий розвод лохів. А я, чорт забирай, хочу правди про Іловайськ. І мені дивно, що тої самої правди все менше хочуть ті, хто си-и-и-ильно її хотів у часи Порошенка.
  • 18c49ed2
    Зеленой шавке врать, как с горки котиться.
  • Ан Мур
    вона, може, сплутала Муженка з Корбаном? Чи з Хомчаком?
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