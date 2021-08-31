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США завершили вывод сил из Афганистана

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США завершили вывод сил из Афганистана
Армия США завершила вывод своего контингента из Афганистана.

Об этом сообщит глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Маккензи заявил, что последние американские военные самолёты вылетели из Кабула. На их борту находится последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов.

"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", - сказал Маккензи.

Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль движения "Талибан".

Таким образом, завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

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Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что нацелен на то, что операция по эвакуации из Кабула завершится 31 августа. При этом он отмечал, что возможность завершения миссии США в Афганистане к этой дате будет зависеть от продолжения координации усилий с движением "Талибан".

США объявили об уходе из Афганистана, когда в этой стране уже наступило 31 августа.

За время проводившейся с середины августа спецоперации военных в аэропорту Кабула удалось эвакуировать более 120 тыс. гражданских лиц. Большинство из них - афганцы.

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Топ комментарии

  • сережка че
    Хорошо вооружили талибов а Украину боятся или не хотят.
  • NonCFist
    Да-да, конечно. Разница как между сатаной и дьяволом.
  • Myroslav Hrabovsky
    8 млрд в техніці і амуніції! Китайські господарі дуже задоволені Джо!
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