ОБСЕ: На Донбассе в прошлые выходные - резкий прирост обстрелов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за минувшие выходные около 400 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сказано в сообщении на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

С вечера 27 по вечер 29 августа в Донецкой области СММ зарегистрировала 354 нарушения режима прекращения огня... В Луганской области Миссия зарегистрировала 44 нарушения режима прекращения огня", - указано в отчете миссии.

Большинство из них зафиксировали в районе Донецкой фильтровальной станции.

За предыдущий отчётный период выявлено около 60 нарушений.

Также сообщается, что сотрудники СММ обнаружили тяжёлое вооружение в нарушение линий отвода, как на подконтрольных Киеву, так и на временно оккупированных районах.

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С начала действия договорённости в ТКГ о мерах по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года СММ ОБСЕ зафиксировала 52 775 нарушений, в том числе, более 15 тыс. взрывов.