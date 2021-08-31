Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке

Новое исследование, опубликованное на этой неделе, свидетельствует, что Южная Африка, где больше 13% взрослых сейчас полностью вакцинированы против COVID-19, сталкивается с новым, более устойчивым и опасным вариантом коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Штамм, идентифицированный исследователями из Национального института инфекционных болезней и Платформы инноваций и секвенирования исследований провинции Квазулу-Натал, называется С.1.2.

Впервые его обнаружили в провинциях Мпумаланга и Гаутенг в мае, перед началом третьей волны пандемии в Южной Африке. Спустя месяц он появился в провинциях Квазулу-Натал и Лимпопо. До 13 августа C.1.2 также был зафиксирован в Восточном, Западном и Северном мысах - то есть он циркулировал в 7 из 9 провинций Южной Африки.

Департамент здравоохранения ЮАР уже предупредил Всемирную организацию здравоохранения об этом новом штамме.

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Заместитель генерального директора Департамента здравоохранения ЮАР Анбан Пилли заявила, что распространенность нового варианта в испытуемых образцах "на этом этапе очень низкая". Тем не менее, количество секвенированных геномов С.1.2 в Южной Африке ежемесячно увеличивается, как это наблюдалось в начале распространения штаммов бета и дельта. В мае C.1.2 составлял 0,2% всех секвенированных геномов. В июне это количество возросло до 1,6%, а к июлю составило 2%.

Исследователи подчеркивают, что новый штамм, вероятно, более агрессивный и может быть устойчивым к вакцинам.

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