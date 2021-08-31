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США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели

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США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели
Военные США не успели эвакуировать из Афганистана всех гражданских лиц, которых планировали.

Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не успели вывезти всех, кого хотели вывезти", - сказал он журналистам на брифинге.

При этом генерал отметил, что даже если бы США оставили военных в Кабуле ещё на 10 дней, то все равно не выполнили бы первоначальный план. "Это сложная ситуация", - подытожил он.

Маккензи заверил, что и теперь, после завершения вывода сил США из Афганистана, у находящихся там людей будут возможности уехать за рубеж.

Тем временем мятежники из движения "Талибан" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод войск США из Афганистана, сообщает CNN.

Читайте: США завершили вывод сил из Афганистана

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.

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Топ комментарии

  • Lyk Omore
    Добавьте -"самолётами". Во время Второй мировой миллионами эвакуировались. Но пешочком, на лошадях, на машинах...И с Донецка 1,5 млн. эвакуировались. Из Кабула теперь можно было эвакуироваться только по воздуху. Если бы был зелёный коридор ,например, в Пакистан, то люди и пешком бы убежали миллионами.
  • Senator S 01a656ec
    А кто в мире проводил эвакуацию более 100 000 людей?Никто.Разве что в послевоенной Германии США в 1948 году приземляли каждые 3 минуты самолеты с продовольствием,медикаментами и прочими детскими подарками ...
  • Vedana
    Ну, що ж: "козак" справився на =відмінно= і показав свій =професіоналізм=.
    Йому мати загиблого військового вчора сказала кілька "теплих" слів.
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