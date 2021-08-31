Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно, - Волкер

Кризис, аналогичный афганскому, в Украине невозможен, ведь это совершенно разные страны, и ситуации в них сильно отличаются.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь нет ни малейшего сходства. Афганистан глубоко разделен внутри, имеет слабое центральное правительство, которое не в состоянии поддерживать безопасность и стабильность своими силами. И есть целый набор внешних участников - США и другие страны - пытавшихся помочь этому правительству построить более сильное общество", - сказа Волкер.

В Украине, по его словам, совсем другая ситуация.

"Украина - с точностью до наоборот. Украина - сплоченная страна, мощная страна, у нее зрелые государственные институты и сильное правительство. Она самостоятельно поддерживает безопасность внутри страны. Она не зависит от внешней помощи, и у нее нет проблем с фрагментацией общества", - подчеркнул Волкер.

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Он считает, что сравнивать военные действия в обеих странах также нельзя. Так как в Афганистане власть захватило регионально местное радикальное движение "Талибан", а вторжение России в Украину и захвате ею территорий - это внешняя агрессия.

"Другими словами, между ситуациями Украины и Афганистана нет ни одной параллели - нет ничего общего между ними", - подчеркнул дипломат.

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