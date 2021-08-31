Прайд в Одессе: лидера "Традиции и порядка" Попкова отправили под домашний арест

Приморский районный суд Одессы взял под домашний арест Илью Попкова - лидера одесской организации движения "Традиции и порядок", представители которого 28 августа напали на полицейских после акции ЛГБТ.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, однако суд счел возможным отправить его под круглосуточный домашний арест. Мера пресечения избрана на два месяца.

Попкову инкриминируют ч. 4 ст. 345 (Умышленное нанесение телесного повреждения работнику правоохранительного органа, совершенное в составе группы), и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия или предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Также в суде определяют меру пресечения другим подозреваемым, в основном - ночной домашний арест.

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В организации "Традиции и порядок" подтвердили, что участники движения из Киева, Харькова и других городов 28 августа в центре Одессы собирали подписи за отмену шествия представителей ЛГБТ, находились возле памятника Дюку де Ришелье, и видели колонну ЛГБТ.

При этом участники движения утверждают, что якобы это правоохранители на них напали, после чего задержали более 60 человек.

"Центр города был перекрыт для отлова наших активистов, неизвестные на белых микроавтобусах безосновательно похищали прямо с улицы людей и везли в райотделы. Произошло похищение наших ребят, которые ехали в автобусе в Киев... Всего было задержано около 60 человек, 14 из которых получили подозрения, а остальные - постановления о совершении административного правонарушения...",- заявили в организации.