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Прайд в Одессе: лидера "Традиции и порядка" Попкова отправили под домашний арест

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Прайд в Одессе: лидера "Традиции и порядка" Попкова отправили под домашний арест
Приморский районный суд Одессы взял под домашний арест Илью Попкова - лидера одесской организации движения "Традиции и порядок", представители которого 28 августа напали на полицейских после акции ЛГБТ.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, однако суд счел возможным отправить его под круглосуточный домашний арест. Мера пресечения избрана на два месяца.

Попкову инкриминируют ч. 4 ст. 345 (Умышленное нанесение телесного повреждения работнику правоохранительного органа, совершенное в составе группы), и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия или предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Также в суде определяют меру пресечения другим подозреваемым, в основном - ночной домашний арест.

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В организации "Традиции и порядок" подтвердили, что участники движения из Киева, Харькова и других городов 28 августа в центре Одессы собирали подписи за отмену шествия представителей ЛГБТ, находились возле памятника Дюку де Ришелье, и видели колонну ЛГБТ.

При этом участники движения утверждают, что якобы это правоохранители на них напали, после чего задержали более 60 человек.

"Центр города был перекрыт для отлова наших активистов, неизвестные на белых микроавтобусах безосновательно похищали прямо с улицы людей и везли в райотделы. Произошло похищение наших ребят, которые ехали в автобусе в Киев... Всего было задержано около 60 человек, 14 из которых получили подозрения, а остальные - постановления о совершении административного правонарушения...",- заявили в организации.

Топ комментарии

  • Nick Antos
    Когда Украина воюет седьмой год с Фашисткой Федерацией, эта ЛГБТешная пидота в тылу свои провокационные прайды проводит... делая картинку кремляди и западному левочью, которая у той же кремляди на подпитке. Еще раз задам вопрос. Где были бы эти все ЛГБТ, которым так не свободно в Украине, если бы Фашисткая Федерация оккупировала ту же Одессу? Сколько из них были на шашлыках 2 мая и если были, на чьей стороне?

    И еще вопрос, где оказалась эта все фемо-лгбтешная пидота, с их постоянными кукареками о правах, когда в Беларуси полицаи таракана женщин насиловали на акция протеста? Или то другое?
  • Nick Antos
    С тем же Китаем. Снимают кино со своей повесточкой для западного зрителя, навязывая им свою хрень. Где бабы вместо мужиков, черные на ролях исторических белых личностей, где обязательно должен быть гей, трансгендер и еще в запас гендер вне гендера, но стоит фильму появиться в Китае, как тупо вырезаются все их повесточки с их же ценностями. Когда Гонконг поднялся против навязывания ему китайских законов и упразднения прав Гонконга, то левое ЛГБТ не только не поддержало права протестующих, но еще и клеймило тех американских китайцев, которые выступили против китайских властей. Одним словом пидота.
  • Nick Antos
    Это левые ***.ки, которые не хотят равенства, а хотят большинству навязать свои правила. Благодаря им сейчас у власти такие как Байден с Трампом и Макрон с Меркель.
    Кто-то видел хоть один парад, где бы эти "правозащитники" поднимали вопрос о правах тех же украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму и на Донбассе? А парад с требованием введения новых санкций против Фашисткой Федерации хотя бы за то, что там их братушек ущемляют? Ах да, это для них другое. Только о своей жо.пе думают.
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