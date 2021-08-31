Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро
Сейчас Меркель получает 25 тыс. евро в месяц за работу канцлера и 10 тыс. в качестве депутата Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Первые три месяца после ухода с должности она продолжит получать теперешнюю зарплату. Следующий 21 месяц ей будут выплачивать половину этой суммы.
По законам ФРГ, канцлерам должны выплачивать как минимум 27,74% их предыдущей заработной платы. С каждым последующим годом сумма пенсии увеличивается на 2,39167 процента до максимального значения в 71,75%.
Таким образом, максимальная пенсия Меркель составит около 15 тыс. евро. Кроме того, до конца жизни она будет иметь право на охрану и служебный автомобиль с водителем, а также сможет пользоваться офисом в помещениях Бундестага.
Следующие выборы в Германии состоятся 26 сентября. Меркель будет занимать должность до формирования нового правительства. Кабинет министров она возглавляет в течение последних 16 лет.