Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю

В Китае власти запретили детям младше 18 лет играть в онлайн-видеоигры чаще трех раз в неделю. Продолжительность каждого сеанса игры не должна превышать 60 минут.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Новые правила относятся к любым типам устройств, включая мобильные телефоны. Теперь лица моложе 18 лет смогут играть в видеоигры только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20 до 21 часа по местному времени.

Игровым онлайн-платформам запретили предоставлять услуги детям вне отведённого правилами времени. Они обязаны проверять возраст пользователей, требуя при регистрации реальные имена пользователей и номера их телефонов.

Ранее в Китае действовали более мягкие ограничения – в частности, онлайн-игры для несовершеннолетних были запрещены в ночное время.

Смотрите: 15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае. ВИДЕО

"Подростки – это будущее нашей родины, – цитирует агентство "Синьхуа" чиновника китайского ведомства по контролю за печатью и публикациями. – Защита физического и душевного здоровья несовершеннолетних связана с жизненно важными интересами народа и с воспитанием молодого поколения в эпоху национального обновления".

Как отмечает агентство Reuters, ужесточение контроля за поведением детей и подростков в онлайн-пространстве – часть масштабного политического сдвига, который наблюдается в Китае. Он ознаменован усилением государственного контроля за ключевыми секторами экономики, а также сферой технологий и образованием.

Также смотрите: Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку. ФОТО

Предполагаемые доходы китайского рынка онлайн-игр в 2021 году оцениваются в 45 миллиардов долларов.