Пандемия COVID-19: во Франции без "паспортов здоровья" теперь могут не пустить на работу

Во Франции работники общепита, музеев, кинотеатров и крупных торговых центров отныне обязательно должны иметь санитарный пропуск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RFI.

Санитарная пропуск - это документ, подтверждающий полную вакцинацию, отсутствие заражения COVID-19 (отрицательный тест со сроком 72 часа) или перенесенной недавно коронавирусной инфекцией.

Для посетителей многих заведений, учреждений (а также общественных мероприятий) такое правило действует уже несколько недель. А с понедельника, 30 августа, санитарные пропуска становятся обязательными и для их работников.

По словам представителя правительства Габриэля Аттали, в течение первой недели власть еще будет мириться со случаями отсутствия санитарных пропусков у лиц, которые обязаны их иметь для работы. Однако затем начнут действовать санкции, предусматривающие временное прекращение рабочих контрактов и отстранения от работы без выплаты заработной платы.

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В эфире franceinfo Атталь рассказал, что в ближайшее время количество жителей Франции, кто сделал хотя бы одну COVID-прививку, достигнет 50 млн. При этом он не исключил введения обязательной вакцинации, если того потребует санитарная ситуация.

Как сообщалось, во Франции на митинги против так называемых "паспортов здоровья" и связанных с этим ограничений вышли почти 160 000 человек.

Протесты вспыхнули после того, как парламент принял закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей, а также расширил действие COVID-паспортов.