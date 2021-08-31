Новости • Коронавирус и карантин

Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей. ИНФОГРАФИКА

5 66316
Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 31 августа в мире зарегистрировали 519 098 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 582 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 217 919 804 случаев инфицирования, из них 519 098 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 523 998 человека, из них 7 582 за минувшие сутки. 

Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей 01

Побороли болезнь и вылечились 194,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 62-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 20-ю, по летальным случаям - 46-ю и 10-ю позицию соответственно.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    "Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 (ТОЧКА) в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей". Админы, поставьте правильно точку в заголовке! А то получается, что в Великобритании 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей!!!
  • NavigatorUR
    .. ну так и делайте выводы...на количество зараженных...количество умерших. Вакцина не гарантирует ..что Вы не заразитесь. Вакцина облегчает Вам значительно протекание болезни и снижает вероятность смертного исхода.
  • Владимир Елисеев
    Заголовок с ошибкой.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости