Один украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе, еще двое получили ранения и травмы. За сутки войска РФ 11 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, возле Новозвановки враг трижды обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА была сброшена граната ВОГ-17.

Неподалеку от Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму.

Раненых воинов срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней степени тяжести.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что для прекращения преступных действий врага украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 31 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки противник применял минометы 120-мм калибра.

Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.