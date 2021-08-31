В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 30 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 31).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 470 человек;
летальных исходов - 51;
выздоровели - 1 257 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 21 236 человек,
методом ИФА - 7 031 человек,
экспресс-тестами - 17 747 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 286 296 человек;
выздоровели - 2 207 940 человек;
летальных случаев - 53 789;
проведено ПЦР-тестов - 11 980 323.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях", - рассказали в Минздраве.