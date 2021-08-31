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В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 1 356 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 31 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 30 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 31).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 госпитализированы - 470 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 летальных исходов - 51;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 257 человек.

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 21 236 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 031 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 17 747 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 заболели - 2 286 296 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 207 940 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 789;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 980 323.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 14

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