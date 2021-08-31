В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев

В Харькове закончился многомесячный процесс консультаций и переговоров между проукраинскими политсилами о выдвижении единого кандидата в мэры Харькова.

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Гудименко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в процессе участвовало большинство проукраинских партий региона, включая парламентскими - ЕС и "Голос".

"По результатам переговоров и голосования единым кандидатом избрали Константина Немичева ("Национальный Корпус"). Он пойдет на выборы как самовыдвиженец при поддержке проукраинских политических сил", - написал Гудименко.

Он добавил, что протокол об этом подписали представители всех политических сил, принимавших участие в процессе от начала до конца, а именно: "Европейская Солидарность", "Голос", "Нацкорпус", "Демократична сокыра" и нескольких других партий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы мэра Харькова: Добкин говорит, что идет "самовыдвиженцем от харьковчан"

Также Гудименко добавил, что позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата, ссылаясь на наличие письмо от одного из субъектов процесса по нелегитимности участия их представителя в голосовании.





Фото: Гудименко/Facebook