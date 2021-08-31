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Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков

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Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков
В Израиле для учителей, медиков и работников социальной сферы внедрили новые правила из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии министров по борьбе с коронавируса.

Так, у учителей, медиков и работников социальной сферы будут требовать свидетельство о полном курсе вакцинаци, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тесты каждые 72 часа.

В преддверии учебного года, который начинается в среду, кабинет министров также проголосовал за принятие рекомендации об ослаблении ограничений в так называемых "красных городах" с высоким уровнем инфицирования.

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Топ комментарии

  • Beer Bear
    та шо уж там,давайте уже вакцину каждые 72 часа.
  • 5 копійок
    Там же вже колективний імунітет. Нє? Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков - Цензор.НЕТ 6852
  • Ostap Bender c683cd52
    Вообще назвать этот укол вакциной язык не поворачивается. Судите сами - когда вас прививают от столбняка, дифтерии, коклюша, оспы, ветрянки, чумы, и так далее - вы же не болеете вообще этими болезнями. Как тогда эта вакцина может обзываться вакциной, если после укола вы можете заболеть - но, как вам обещают Ляшки - будете болеть долго, но не сильно смертельно? Это что-то новое в вакцинировании придумано.
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