Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на китайском языке, - Кулеба

Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь доступен на китайском языке.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/. На китайском языке в мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире - приоритет Стратегии внешней политики", - говорится в сообщении.

Отметим, что официальный сайт Украины уже доступен на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.

Читайте: Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба