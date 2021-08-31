"С Украиной в сердце": Паралимпиец Цветов объяснил, почему не стал фотографироваться с россиянами

Легкоатлет Игорь Цветов, ставший серебряным призером Паралимпиады-2020, объяснил, почему не стал фотографироваться со спортсменами Паралимпийского комитета России на церемонии награждения.

Об этом Цветов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое ... С Украиной в сердце", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов на церемонии награждения после завоевания серебряной медали Паралимпиады отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России.

В России заявили, что отказ украинца от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями.

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