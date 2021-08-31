Любченко обсудил в США усиление экономических и торговых отношений между странами

Торговый представитель США Кэтерин Тай провела встречу с министром экономики Украины Алексеем Любченко. Они обсуждали усиление экономических и торговых отношений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Американская сторона отметила вопросы прозрачности, прогнозируемости и подотчетности в экономике Украины.

"Эти усилия укрепят доверие к украинскому правительству и создадут среду, которая позволит торговле процветать", - заявила Тай во время встречи.

Среди прочих вопросов стороны обсудили:

перспективу увеличения инвестиций между странами,

регуляторные вопросы,

цифровую торговлю,

проблемы интеллектуальной собственности.

Они также выразили общие опасения относительно превышения мощностей в металлургической и алюминиевой промышленности вследствие нерыночной экономики.

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