Новая мутация штамма коронавируса "Дельта" обнаружена в Японии
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Группа под руководством доцента больницы Токийского университета медицины и стоматологии Такэути Хироаки сообщила, что впервые в Японии обнаружена новая мутация штамма коронавируса "Дельта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NHK.
Согласно сообщению группы, мутация была обнаружена у заразившегося штаммом Delta пациента, который побывал в этом учреждении в середине августа.
По словам исследователей, генетический анализ выявил мутацию N501S.
Группа отметила, что за пределами Японии имеются лишь восемь сообщений о данной мутации.
Мутация N501S напоминает разновидность N501Y варианта Alpha, впервые выявленного в Великобритании. По словам группы, пока неясно, оказывает ли данная мутация какое-либо влияние на передаваемость вируса.
Группа выразила намерение продолжить исследование.