Наев обсудил планы по совместным учениям с командующим Оперативным командованием ВС Польши Пиотровски: "Сотрудничество углубляется"

Наев пригласил своего польского коллегу посетить многонациональную фазу стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021"

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что сотрудничество с Польшей на оперативном уровне углубляется.

"Плодотворное и эффективное сотрудничество наших командований положительно влияет на наращивание оперативных возможностей и боевого потенциала и, в конечном итоге, на укрепление обороноспособности наших дружественных государств", - отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время телефонного разговора с командующим Оперативным командованием видов ВС Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Вместе с тем, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что одним из важных элементов наращивания оперативных возможностей Командования является участие офицерского состава в совместных с государствами-членами НАТО мероприятиях по оперативной подготовке, а также привлечение международных военных советников и представителей тренировочных миссий стран-членов НАТО к этой подготовке.

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"Первым шагом на этом пути в 2022 году должен стать обмен рабочими группами по изучению опыта оперативного планирования и управления операциями, - подчеркнул генерал-лейтенант Томаш Пиотровски. - Очень полезным для офицеров было бы непосредственное участие в мероприятиях по оперативной подготовке. А, именно, штабных тренировках и командно-штабных учениях в качестве офицеров соответствующих штабов".

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, в Вооруженных Силах Украины пока начат процесс планирования мероприятий международного сотрудничества на 2022 г. Поэтому, есть возможность проработать эти вопросы и обеспечить включение в планы сотрудничества на 2022 соответствующих мер.

Пользуясь случаем, генерал-лейтенант Сергей Наев пригласил своего польского коллегу посетить многонациональную фазу стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021", которая будет проходить 28-30 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине.



