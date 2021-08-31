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Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек

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Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек
Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, трое пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

"Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Читайте: В ГСЧС предупредили о значительной угрозе схода лавин 10-11 мая в Карпатах

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Топ комментарии

  • мойша одесский
    Ну мне просто интересно, почему евреи никогда не гибнут в горах, может потому что не лезут туда?
  • vismavista
    Нет проблем, кто то пенис в розетку сует с целью "проверить электричество",кто то под лавину лезет. Мы токо приветствуем естественную убыль олигофренов, но, условие-не жаловацца, достойно переносить всеояготы и не отвлекать людей по пустякам.
  • Александр Александр 66da010f
    Особенно бесплатно эти шизоидные суицидные развлечения обходятся налогоплательщикам - недешёвые спасательные бригады, кинологи, вертолёты, сотни добровольцев с фонариками.....
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