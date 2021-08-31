Консульский отдел посольства Украины в Турции прекратил работу до 12 сентября

Консульский отдел посольства Украины в Турции временно прекращает работу с 31 августа до 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции, информирует Цензор.НЕТ.

В диппредставительстве не указали причину остановки работы.

"В связи с вынужденным закрытием с 31 августа по 12 сентября консульский отдел не будет осуществлять прием документов, а также выдачу готовых. Просим это учесть и приносим извинения за неудобства!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой Вашей жизни или здоровью, просим обращаться по телефону горячей линии: +90 539 550 98 98", - сказано в сообщении.

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