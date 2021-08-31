Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану: "Талибан" призвали не превращать страну в убежище для террористов и соблюдать права меньшинств, женщин и детей

Совет Безопасности (СБ) ООН требует от радикального исламистского движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, позволить афганцам беспрепятственно покидать страну.

Соответствующую резолюцию СБ ООН принял в понедельник, 30 августа. За нее проголосовали 13 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

В тексте резолюции СБ ООН указывает на обещания "Талибана", которые движение дало в конце прошлой недели, что афганцы смогут беспрепятственно в любое время покинуть страну всеми возможными способами. Совет Безопасности "ожидает, что" Талибан "будет придерживаться этого и всех других обязательств", говорится в тексте резолюции.

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В резолюции, которая была внесена Великобританией и Францией вместе с США и Ирландией, также содержится требование, что Афганистан не превратится в убежище для террористов. В документе указывается и на необходимости беспрепятственного гуманитарного доступа и соблюдения прав человека, особенно "прав женщин, детей и меньшинств".

По словам дипломатов западных государств, Россия и Китай, обладающие правом вето в Совбезе ООН, во время переговоров в последние дни выразили готовность к компромиссу, что стало определенным прорывом. В последние годы постоянные члены СБ ООН, прежде всего Россия, Китай и США, блокировали совместные решения, направленные на решение крупных глобальных кризисов.

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