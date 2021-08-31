Начальника одной из служб Луганского погранотряда поймали при получении 100 тыс. грн взятки, - ГБР

Работники теруправления ГБР Краматорска во взаимодействии с УВВБ Госпогранслужбы задержали начальника одной из служб Луганского пограничного отряда во время получения взятки от предпринимателя, который поставлял запчасти к военной технике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, старший лейтенант требовал от предпринимателя 100 тыс. гривен за беспрепятственное подписание накладных на поставку запчастей к военной технике.

Военнослужащий обещал, что в случае получения "вознаграждения" он будет продолжать способствовать дальнейшему сотрудничеству предпринимателя с пограничным отрядом.

30 августа 2021 г. военнослужащего задержали непосредственно после получения денег в офисе предпринимателя в Северодонецке.

Сейчас проводится обыск по месту его службы.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды".

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, оперативное сопровождение - Нацполиция и ГБР.