Начальника одной из служб Луганского погранотряда поймали при получении 100 тыс. грн взятки, - ГБР
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, старший лейтенант требовал от предпринимателя 100 тыс. гривен за беспрепятственное подписание накладных на поставку запчастей к военной технике.
Военнослужащий обещал, что в случае получения "вознаграждения" он будет продолжать способствовать дальнейшему сотрудничеству предпринимателя с пограничным отрядом.
30 августа 2021 г. военнослужащего задержали непосредственно после получения денег в офисе предпринимателя в Северодонецке.
Сейчас проводится обыск по месту его службы.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, оперативное сопровождение - Нацполиция и ГБР.