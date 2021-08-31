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Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках

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Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках
При проведении уроков педагогическим работникам рекомендуется использовать защитные щитки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Освіта", об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения, которым утверждены противоэпидемические мероприятия в учреждениях образования на период карантина.

Документ содержит новые требования к организации образовательного процесса, которые должны соблюдать администрации учебных заведений и участники образовательного процесса в новом учебном году с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что многоразовый защитный щиток, который будет использоваться учителями, должен использоваться и дезинфицироваться в соответствии с инструкциями производителя.

В то же время ученики начальной школы будут иметь возможность передвигаться по школе и посещать уроки без защитных масок.

Школьники в возрасте от 12 лет будут посещать уроки без масок, но должны использовать их при передвижении по школе.

В то же время вход в помещение учебного заведения всех школьников, учителей и родителей возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты.

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Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
    Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
    1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
    2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
    3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
    Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
  • Valery Greff
    Достаточно того, что именно учителя всегда были членами избирательных комиссий и участвовали во всех фальсификациях выборов в современной Украине, чтоб понять, на сколько это гнилая богодельня...
  • Val Dem
    Брядятина полная! А ученики на уроках что оденут. Или переносчиками "ковида" являются только учителя?
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