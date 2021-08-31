Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Освіта", об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения, которым утверждены противоэпидемические мероприятия в учреждениях образования на период карантина.
Документ содержит новые требования к организации образовательного процесса, которые должны соблюдать администрации учебных заведений и участники образовательного процесса в новом учебном году с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что многоразовый защитный щиток, который будет использоваться учителями, должен использоваться и дезинфицироваться в соответствии с инструкциями производителя.
В то же время ученики начальной школы будут иметь возможность передвигаться по школе и посещать уроки без защитных масок.
Школьники в возрасте от 12 лет будут посещать уроки без масок, но должны использовать их при передвижении по школе.
В то же время вход в помещение учебного заведения всех школьников, учителей и родителей возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты.