За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 204 новых случая, - Кличко.

В Киеве за минувшие сутки выявлено 204 больных коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"204 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 224 224", - сообщил Кличко.

Заболели 114 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 75 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. А также 6 девочек от 3 до 13 лет и 9 мальчиков от 1 месяца до 14 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 29 больных коронавирусом. А также 60 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 150 человек. В целом коронавирус преодолели 216 012 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 47, в Подольском - 38, и в Шевченковском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.

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