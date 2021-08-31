Украина чувствует пассивность внешней политики Байдена, - Financial Times

В рамках первого официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет призывать США к оказанию военной и экономической помощи, чтобы убедиться в том, что администрация американского лидера Джо Байдена "не покинет" Украину, подобно тому, как Америка попыталась отдалиться от Афганистана.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Украина стала жертвой агрессии России, до сих пор идет война в Донбассе. Еще до хаотического выхода войск США из Афганистана в Киеве распространялась тревога из-за того, что Джо Байден хочет больше сосредоточиться на других вопросах внешней политики, особенно на соперничестве с Китаем.

Первый предупредительный знак для Киева появился этой весной, когда Вашингтон отказался от части санкций США против "Северного потока-2". Почти завершенный проект газопровода, который проходит через Балтийское море в Германию, может лишить Украину миллиардов долларов транзитных поступлений, одновременно сделав ЕС более зависимым от Москвы в энергетическом плане.

Вашингтон очень критически относился к газопроводу, но администрация Байдена решила разрядить конфликт с Берлином. В июльской сделке США дали свое молчаливое одобрение в обмен на обещания Германии. Берлин заявил, что будет призывать Россию продолжать транзит газа через Украину после 2024 года и введет санкции против Москвы, если Кремль будет использовать поставки газа для запугивания союзников США.

"Преданность Америки безопасности Украины вызывает сомнения, учитывая все, что происходило за последние месяцы, начиная от соглашения между США и Германией по газопроводу и заканчивая кризисом в Афганистане. Зеленский хочет получить гарантии того, что США не покинут Украину", - сказал советник Зеленского Financial Times.

Афганистан и Украина составляют совершенно разные соображения безопасности для Вашингтона, учитывая, что его военная поддержка Киева ограничивается примерно 300 млн долларов после аннексии Россией Крыма в 2014 году. За несколько дней до визита Зеленского Белый дом объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 60 млн долларов. Несмотря на это, и в Киеве, и в Москве стремительный выход США из Афганистана восприняли как нестабильность приверженности Америки к интересам безопасности своих союзников.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в августе заявлял, что Вашингтон откажется от руководства Украины, как и от правительства Афганистана.

"Спасло ли проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус важного союзника США? Подобная ситуация ожидает и правительство в Украине", - считает Патрушев.

"Главное послание Киева - не превращайте Украину в Афганистан", - заявило лицо, знакомое с американо-украинской дипломатией.

Победа Байдена на выборах сначала вызвала надежду в Киеве на стабилизацию отношений и усиление поддержки США после хаотичного президентства Дональда Трампа.

Трамп пытался оказывать давление на Киев в расследовании украинских деловых отношений с сыном Байдена. Однако Трамп также предоставил Украине военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin. Администрация бывшего президента США Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом и возглавлял политику Америки в отношении Украины, отказалась предоставлять оружие, опасаясь, что Россия отомстит путем эскалации боевых действий в Донбассе. Около 14 тысяч человек погибли во время войны в Донбассе, конфликт продолжает уносить жизни военных и гражданских лиц.

"Крупные американские инвесторы внимательно следят за визитом Зеленского в США, поскольку будущие инвестиции зависят от ситуации с безопасностью в Украине, от геополитики и гарантий, которые Киев получит от Америки относительно дальнейшей агрессии России", - говорит президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Белый дом Байдена столкнулся с мощной двухпартийной критикой со стороны законодателей относительно отказа от санкций против "Северного потока-2" и соглашения с Берлином, которое, как утверждает Киев, не дает конкретных гарантий для Украины. Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Байден пытался избежать дополнительного внутреннего давления, запланировав визит Зеленского на время, когда Конгресс находится "на каникулах".

Зеленский, вероятно, будет настаивать на значительном увеличении военной помощи США, а также на поддержке в восстановлении инфраструктуры и экономики.

"Логично было бы предоставить Украине такой же уровень военной и финансовой поддержки, который получал Афганистан, поскольку это жизнеспособное государство, что поддерживает либерально-демократические ценности", - сказал советник Зеленского.

"Пришло время Вашингтону осознать, что Украине нужны десятки миллиардов долларов помощи, если она хочет пережить российскую агрессию в долгосрочной перспективе", - считает советник.

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