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Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы не отвечают Конституции и являются коррупционными

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Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы не отвечают Конституции и являются коррупционными
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря СНБО Алексея Данилова уточнить, какие именно из принятых парламентом законов, по его мнению, не отвечают Конституции и могут содержать коррупционные составляющие.

Об этом Разумков заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Действительно звучала позиция (секретаря СНБО Алексея Данилова. - Ред.), но мне тоже хотелось бы увидеть, какие законы принимаются в Раде и, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны не отвечают Конституции, законам, являются коррупционными. Очень часто и от СНБО поступают предложения к тем или иным законам - надеюсь, там нет коррупционной составляющей", - отметил глава парламента.

При этом Разумков напомнил, что предложил Данилову указать с трибуны парламента на конкретных народных депутатов, на которых, по мнению секретаря СНБО, оказывается влияние олигархов.

"Даже если мы гипотетически будем говорить о том, что есть какое-то влияние, то я уже предложил показать, - на кого. Мое предложение по поводу трибуны остается в силе", - добавил спикер Рады.

Ранее Данилов в одном из интервью заявил, что влияние олигархов именно на Верховную Раду на сегодняшний день "есть очень и очень большим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готов предоставить трибуну Рады, чтобы Данилов рассказал на кого из депутатов влияют олигархи, - Разумков

Топ комментарии

  • Ан Мур
    з приводу олігархів і депутатів - Разумкова підтримую
    з приводу корупційного законодавства - правий Данілов, але тільки формально... Бо навіть Данілов не назове корупційним закон, приміром, яким списуються податкові борги олігархам.
  • Игорь Бех
    На таможне сегодня взятку дали в 100000. Это по чьему закону ?
  • Герхард
    Практически все, которые были приняты при ЗЕ после 2019 года.
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