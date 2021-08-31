Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Украинским военным разрешено открывать ответный огонь на российские обстрелы, но об этом нужно докладывать в штаб, - Наев. ВИДЕО

11 889121
Украинские военные могут открывать ответный огонь на российские обстрелы.

 Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Я общался с командующим операцией Объединенных сил генералом [Александром] Павлюком, с командиром оперативно-тактической группировки, непосредственно с командиром бригады. Запрета о том, чтобы открывать ответный огонь, — нет. Командирам оперативно-тактической группировки и командующим операции разрешено по решению командиров бригад открывать огонь, но докладывать в штаб", — заявил Наев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе, еще двое получили ранения и травмы. За сутки войска РФ 11 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС

Он уточнил, что решение об открытии огня в ответ на обстрелы НВФ принимает командир бригады.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    До обстрела докладывать или после?
  • 5 копійок
    Відповідати потрібно моментально, а не чекати поки в штабі поп"ють кохвею.
  • Андерсен a4cbf7de
    Ответный огонь имеет смысл, если он идет сразу же за обстрелом противника. Моментально. А уж потом об этом нужно сообщить в штаб. если же сначала нужно сообщить... " согласовать".. "утвердить".. Сообщить ОБСЕ и т.д. То тогда это не ответка а только имитация, для поддержания рейтинга власти..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости