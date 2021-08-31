Украинским военным разрешено открывать ответный огонь на российские обстрелы, но об этом нужно докладывать в штаб, - Наев. ВИДЕО

Украинские военные могут открывать ответный огонь на российские обстрелы.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Я общался с командующим операцией Объединенных сил генералом [Александром] Павлюком, с командиром оперативно-тактической группировки, непосредственно с командиром бригады. Запрета о том, чтобы открывать ответный огонь, — нет. Командирам оперативно-тактической группировки и командующим операции разрешено по решению командиров бригад открывать огонь, но докладывать в штаб", — заявил Наев.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе, еще двое получили ранения и травмы. За сутки войска РФ 11 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС

Он уточнил, что решение об открытии огня в ответ на обстрелы НВФ принимает командир бригады.