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Первые симптомы коронавируса изменились: Участились случаи расстройства желудочно-кишечного тракта

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Первые симптомы коронавируса изменились: Участились случаи расстройства желудочно-кишечного тракта
В Украине все чаще коронавирусом болеют молодые люди. При этом изменились и первые симптомы болезни.

Об этом в комментарии "ТСН" заявил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов обоняния и вкуса.

"В то же время увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого не наблюдалось так часто во время прошлой волны. Также большинство больных сейчас имеют тяжелые поражения легких", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Beloded Viktor
    Короче говоря, протокола до сих нет
    Пиши что хочешь, деньги пошли...
  • Паравоз
    Ребята, год назад я шутил!!
    Это была шутка:

    Осень 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все такие ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.
  • IN UA 7395a7cc
    Поэтому маску теперь нужно носить не только на лице, но и на заднице.
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