Первые симптомы коронавируса изменились: Участились случаи расстройства желудочно-кишечного тракта

В Украине все чаще коронавирусом болеют молодые люди. При этом изменились и первые симптомы болезни.

Об этом в комментарии "ТСН" заявил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов обоняния и вкуса.

"В то же время увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого не наблюдалось так часто во время прошлой волны. Также большинство больных сейчас имеют тяжелые поражения легких", - добавил он.

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