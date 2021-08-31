Посольство США перенесено из Кабула в столицу Катара Доху, - Блинкен

Дипломатическое представительство США в Афганистане перенесено в столицу Катара - Доху.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы приостановили наше дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли свою деятельность в Доху, Катар, о чем будет вскоре официально сообщено Конгрессу. Это было целесообразно, учитывая нестабильность политической ситуации и ситуации с безопасностью в Афганистане", - сказал Блинкен.

По его словам, США начинают новый этап взаимодействия с Афганистаном.

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"Военные рейсы завершены, наши войска вылетели из Афганистана. Начался новый раздел в отношениях Америки с Афганистаном, мы будем руководствоваться дипломатическими средствами. Военная миссия завершена. Началась новая дипломатическая миссия", - заявил глава Госдепартамента.

Он сообщил, что за 18 дней США и союзники эвакуировали из Афганистана более 123 тысяч человек, включая около 6 тысяч граждан США.

"Мы продолжим наши усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам оставить Афганистан, если они этого захотят", - отметил госсекретарь.

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По его словам, в Афганистане остается около 200 американцев, которые хотят уехать из страны. Помощь получат и те, кто захочет выехать позже. Также будет продолжаться международная координация усилий по эвакуации иностранных граждан и афганцев.