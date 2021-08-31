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Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым

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Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на непредвзятость в расследовании дела о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") и на максимально жесткую реакцию со стороны правоохранительных органов в случае подтверждения сопутствующих с этим происшествием фактов.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что средствам массовой информации следовало бы даже сказать, кто предлагал (деньги за удаление публикаций об этом ДТП. - Ред.) или предоставить информацию правоохранителям, потому что это очень интересно. Дело даже не в ДТП, потому что все мы - люди, и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, то реакция должна быть жесткой", - сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что лично будет прилагать всех усилий для того, что на правоохранителей не осуществлялось никакого давления в связи с расследованием этого дела.

"Насколько я понимаю, сейчас это дело должны будут забрать ГБР от МВД, из Национальной полиции, потому что это зона ответственности именно их. И надеюсь, что расследование будет абсолютно непредвзятым", - уточнил спикер.

Кроме того, он считает, что нардеп Трухин должен сам прокомментировать ситуацию, объяснив, "что на самом деле произошло для того, чтобы мы сейчас не занимались домыслами".

"Это правильно и честно. Я думаю, что так и нужно делать. Надеюсь, что коллега на это пойдет", - доставил Разумков.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

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Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Бачу його новим фронтменом кварталу, не інакше! Гуморист від бога. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 1569
  • Рома Маестро
    Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 6772
  • Константин Першин 61e1a67b
    Ага, как с моим отцом. Моего отца больше года назад, 30.04.2020 во дворе его дома сбыл сын высокого милицейского начальника. И элементарное дело которое должно расследоваться 2-3 месяца, расследуют уже полтора года и планомерно ведут к закрытию. Отец жаловался уже всем и многократно. Но всё бестолку. Получается, что сегодня в Украине можно развалить любое уголовное дело, и избавить от ответственности любого. Министр ВД и Генпрокурор закрывают глаза на всё - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k,
    https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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