В декларации Меркель-Байдена по "Северному потоку - 2" нет четких гарантий безопасности для Украины, - "слуга народа" Маслов

Предметом разговора президента Зеленского с американским коллегой Джо Байденом будет "Северный поток - 2".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Денис Маслов.

"Проект "Северный поток-2" - это не только угроза Украине, а и единства Европы. По моему мнению, в новейшей истории она столкнулась с тремя серьезными ударами по ее целостности. Первый - это Brexit. Второй - ситуация с пандемией и вакцинацией, когда богатые страны или те, которые имели больший доступ к вакцинам, запрещали экспорт в другие. Третий - "Северный поток-2", - рассказал парламентарий.

По его словам, это политический проект, который направлен на разъединение Европы.

"Я читал декларацию по результатам встречи Байдена и Меркель. Как юрист не вижу там четких гарантий безопасности. Поэтому мы и в дальнейшем будем последовательно доказывать свою позицию и на встрече с президентом Америки, и в дипломатической и юридической плоскости. Витренко заявил, что они продолжают работать над судебными механизмами противодействия "Северному потоку-2". А я напомню, что у его команды есть успех в судах с "Газпромом", - добавил Маслов.

Нардеп подчеркнул, что комплекс юридических действий не только Украины, но и других европейских стран, которые так же теряют от "Северного потока-2", личная встреча президентов Украины и США и другая дипломатическая плоскость, наконец, дадут тот необходимый результат для обеспечения безопасности и сохранения выгод по транспортировке газа в Европу.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым читайте здесь.

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