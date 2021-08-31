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В декларации Меркель-Байдена по "Северному потоку - 2" нет четких гарантий безопасности для Украины, - "слуга народа" Маслов

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В декларации Меркель-Байдена по "Северному потоку - 2" нет четких гарантий безопасности для Украины, - "слуга народа" Маслов
Предметом разговора президента Зеленского с американским коллегой Джо Байденом будет "Северный поток - 2".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Денис Маслов.

"Проект "Северный поток-2" - это не только угроза Украине, а и единства Европы. По моему мнению, в новейшей истории она столкнулась с тремя серьезными ударами по ее целостности. Первый - это Brexit. Второй - ситуация с пандемией и вакцинацией, когда богатые страны или те, которые имели больший доступ к вакцинам, запрещали экспорт в другие. Третий - "Северный поток-2", - рассказал парламентарий.

По его словам, это политический проект, который направлен на разъединение Европы.

"Я читал декларацию по результатам встречи Байдена и Меркель. Как юрист не вижу там четких гарантий безопасности. Поэтому мы и в дальнейшем будем последовательно доказывать свою позицию и на встрече с президентом Америки, и в дипломатической и юридической плоскости. Витренко заявил, что они продолжают работать над судебными механизмами противодействия "Северному потоку-2". А я напомню, что у его команды есть успех в судах с "Газпромом", - добавил Маслов.

Нардеп подчеркнул, что комплекс юридических действий не только Украины, но и других европейских стран, которые так же теряют от "Северного потока-2", личная встреча президентов Украины и США и другая дипломатическая плоскость, наконец, дадут тот необходимый результат для обеспечения безопасности и сохранения выгод по транспортировке газа в Европу.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым читайте здесь.

Также читайте: Украина чувствует пассивность внешней политики Байдена, - Financial Times

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Какие там ещё гарантии? Ещё Будапештский меморандум вспомните. Чёс языком ни о чём-вот единственная гарантия от Запада.
  • Злий Укр
    Тому що, нарколига усе просрав. Воно всі сили поклало на боротьбу с Порохом, добровольцями, патріотами, волонтерами, а газові діла йому побоку, ними у нього займається беня. Це недолуге сидить і думає, що політикою нехай займаються політики, газом газовики, спортом спортсмени, а воно найвеличніший напойліон відосіки пилять і на параді скупі сльози пускати. І тому Меркель з Байденом порішали всі діла так як їм потрібно, а тупе інфальтивне уйоПіще буде нити чому ми не в НАТО і Євросоюзі
  • Ярослав Волохов
    Декларации, меморандумы, заверения - это все фуфло. Запад будет защищать Украину только если сюда будут вложены большие деньги западных корпораций. Сотни миллиардов долларов. Вот тогда они будут защищать свои заводы, земли, налаженные цепочки бизнес-процессов, квалифицированный персонал.
    Сейчас обьем западных инвестиций в Украину мизерный. Заробитчане присылают ежегодно 10-12 миллиардов, а инвесторы вкладывают только 1-1.5 миллиарда. Почему? Все банально просто. Их здесь кидали при всех властях и всех режимах. Грабили как отдельные ушлые судьи, чинуши и силовики, так и государство в целом. Сейчас Украина для западного инвестора это государство-мафия куда нельзя вкладывать деньги. А раз так, то что им здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
    Украина принадлежит украинцам (правда не всем а лишь богатым и облеченным властью). Вот украинцы ее пусть и защищают. А Запад в сторонке постоит. Может бросит пару копеек, чтоб подольше продержались, побольше Рашке проблем насоздавали.
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