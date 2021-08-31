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Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров

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Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. В РФ это считают неприемлемым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Он заявил, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете".

"Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает", - заявил Лавров.

В то же время он ни слова не сказал о роли РФ в разжигании конфликта на Донбассе.

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    Другими словами, унылый мерин сейчас заявил, что мировой войны они подсцыкают, но по-мелкому будут продолжать гадить Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 1494
  • Valery Greff
    Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8250
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