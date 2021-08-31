ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков

Верховная Рада не направляла ни одного народного депутата в состав официальной делегации, которая 30 августа отправилась с президентом Владимиром Зеленским в США.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время брифинга у здания парламента во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От Верховной Рады не поехало ни одного депутата. Мы никого не направляли в командировку в Соединенные Штаты Америки в рамках визита президента", - отметил Разумков.

В то же время спикер подчеркнул, что в случае необходимости направления парламентской делегации в США, это обязательно будет сделано.

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