ПТУРы, снайперские комплексы и бронетехника: РФ перебрасывает на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка

Командование ВС РФ продолжает усиливать боевые способности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оккупационных войск. Для сокрытия поставок боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют неконтролируемые Украиной участки границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в течение текущего месяца из РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях было завезено более 6 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов.

В том числе, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые и противопехотные мины, снайперские комплексы, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Кроме того, оккупанты завозили бронированную технику после проведения ремонта на предприятиях РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты проводят интенсивные учения боевиков на Донбассе, - ГУР МО