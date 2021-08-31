ПТУРы, снайперские комплексы и бронетехника: РФ перебрасывает на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка
1 9236
Командование ВС РФ продолжает усиливать боевые способности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оккупационных войск. Для сокрытия поставок боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют неконтролируемые Украиной участки границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, в течение текущего месяца из РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях было завезено более 6 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов.
В том числе, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые и противопехотные мины, снайперские комплексы, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Кроме того, оккупанты завозили бронированную технику после проведения ремонта на предприятиях РФ.