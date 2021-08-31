Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за наплыва нелегалов предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Постановление направят на одобрение президенту Анджею Дуде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Rzeczpospolita.

"Ситуация на границе с Беларусью до сих пор остается напряженной из-за того, что режим Лукашенко решил везти людей из Ирака, после чего отправить их на территорию Литвы, Латвии и Польши. Именно поэтому сегодня Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в приграничной зоне", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что Литва и Латвия уже ввели необходимые меры, чтобы предотвратить наплыв мигрантов.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский уточнил, что чрезвычайное положение коснется 115 городов Подляского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства. Таким образом, на их территории будут запрещены демонстрации.

"Это первое чрезвычайное положение в истории свободной Польши", - добавил Каминский.

Напомним, ранее стало известно, что Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов.

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