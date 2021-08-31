Талибы завершили переговоры по созданию правительства
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Афганское движение "Талибан" завершило переговоры по формированию правительства в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил индийский телеканал CNN-News18 со ссылкой на собственные источники.
В воскресенье представители талибов сообщали, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства.
Пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид заявил тогда, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни.