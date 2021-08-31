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Талибы завершили переговоры по созданию правительства

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Талибы завершили переговоры по созданию правительства
Афганское движение "Талибан" завершило переговоры по формированию правительства в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил индийский телеканал CNN-News18 со ссылкой на собственные источники.

В воскресенье представители талибов сообщали, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства.

Пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид заявил тогда, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    провели переговоры, всех, кто против - тут же пустили в расход... переговоры прошли в дружественной и теплой обстановке Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 3745
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Талибы завершили переговоры по созданию правительства-

    Ни одного человека из партии Слуга Народа не пригласили
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