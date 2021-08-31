Италия изменила правила въезда для граждан Украины

Италия изменила правила пересечения границы для украинцев. Теперь для посещения страны гражданам Украины нужно иметь вакцинацию от коронавируса и документ, подтверждающий это.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаеют "Факты.ICTV".

Прививки должны быть сделаны вакцинами, которые признаны регулятором ЕС.

Так, разрешены слдующие препараты:

- Comirnaty от Pfizer и BioNTech;

- Spikevax от Moderna;

- Vaxzevria от AstraZeneca;

- Janssen от Johnson & Johnson.

В то же время в этом списке нет CoronaVac от Sinovac и CoviShield от AstraZeneca.

Перед поездкой нужно будет заполнить итальянскую онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровом или печатном виде, в нее нужно внести данные о вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия с 31 июля открывает границу для граждан Украины: Необходимо будет пройти пятидневную самоизоляцию

Без вакцинации гражданин Украины будет вынужден пять дней находиться на самоизоляции. Альтернативой будет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 72 часа до приезда.

С 31 июля 2021 года Италия изменила правила пересечения границы и восстановила безвизовый режим с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Однако эти меры действовали только месяц — до 30 августа.