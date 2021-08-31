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Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые

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Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые
Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких. Иммунитет попросту не справляется с ними.

Детали исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам профессора Университета Нью-Йорка Имрана Сулаймана, ученые провели детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами СOVID-19.

"Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 является неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", - отметил он.

В частности, было проанализировано развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которых госпитализировали в критическом состоянии. Выяснилось, что у умерших концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях была в десять раз больше чем у тех, кто выжил.

Также в исследовании говорится, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Предполагается, что выявление этой проблемы даст возможность создать препараты для поддержки иммунитета в борьбе против COVID-19.

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Топ комментарии

  • мойша одесский
    Та там ума чуть меньше, чем у самого вируса. Какую расшифровку с него требуете?
  • Pacersoft Assa
    Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен.... и.т.д.



    Тотальный бред. Прививка - не лекарство, прививка - тренировка иммунитета для того, чтобы повысить его шансы спасти дурную башку своего хозяина, когда она наглотается вирусов.
    Вакцинация - это как учения перед настоящим боем, ставка в котором - жизнь. Безусловно, вакцины тренируют и сами вирусы, но с таким же успехом их тренирует иммунитет выживших. Разница между вакцинированием и его отсутствием - в нескольких сотнях миллионов выживших людей. Но я за то, чтобы антивакцинаторы естественным путем убывали, поэтому вакцинация должна быть исключительно добровольной.
  • Valery Greff
    "прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен" Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 5417
    Просто расшифруй эту фразу Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2164

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